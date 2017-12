Dicas para acertar no presente das mães

Texto de Maíra Teixeira

Para agradar à mãe no próximo dia 14 vale quase tudo. Já para mostrar que é um filho, consciente em suas escolhas, é preciso ficar atento para não pagar caro. A melhor saída é sempre a pesquisa de preços, nesse caso, aliada à “sondagem” com a mãe para ver se ela vai gostar e utilizar o que receber. Para tanto, bater perna à procura do melhor presente nos centros de compras e shoppings é uma boa opção. Saiba o que fazer para evitar problemas de consumo e tenha sempre em mente que o Código de Defesa do Consumidor regulamenta que a informação dos preços e condições de pagamento devem estar visíveis e claras.