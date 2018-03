A filha e o marido de uma paciente que faleceu devido a uma apendicite receberão uma indenização de R$ 40 mil cada um por danos morais do Hospital Nossa Senhora Medianeira. Para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o diagnóstico tardio dos médicos ocasionou a perda de uma chance de cura da paciente.

