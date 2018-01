Dia das crianças: aprenda a comprar

Texto de Maíra Teixeira

Com a proximidade do Dia das Crianças é difícil para pais, mães e avós se livrarem dos pedidos da criançada para a tão esperada compra do presente. Como ainda há tempo, o melhor é fazer a boa e velha pesquisa de preços à procura das melhores condições. Pedir à criança mais de uma opção de presente e explicar as limitações financeiras, de tempo e até a possível falta do produto no mercado também são atitudes importantes. Ao sair pela cidade à procura do melhor produto, porém, o fundamental é não esquecer dos seus direitos.