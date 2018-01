Dia 23: seminário de Educação para o Consumo

Dia 23 de maio (quarta-feira) ocorre o último seminário da série Educação para o Consumo II, que ocorre no auditório da Serasa (Al. dos Quinimuras, 187, Planalto Paulista). O descarte racional de materiais é o tema do evento e para falar sobre o assunto foi convidado o especialista André Vilhena, diretor-executivo do Compromisso Empresarial Para Reciclagem (Cempre).

“Vou explicar todos os passos para uma reciclagem eficiente, desde a coleta seletiva até a reutilização da matéria-prima transformada.”

Segundo ele, a reciclagem é a mola propulsora do desenvolvimento sustentável. “Esse conceito abrange diversos aspectos técnicos, econômicos e sociais da relação homem versus meio ambiente. Entender a importância da reciclagem é o primeiro passo, mas saber praticá-la é o desafio maior.”

As inscrições podem ser feitas até 30 minutos antes do evento pelo telefone 11- 6972-1390.