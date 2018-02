Desconto indevido em conta rende indenização O Tribunal de Justiça do Ceará condenou o Banco Bonsucesso a indenizar uma aposentada que teve valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário. A consumidora receberá R$ 2 mil por danos morais, acrescido de juros e correção monetária, além do pagamento do valor retirado de sua conta