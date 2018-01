Desconto indevido em aposentadoriua rende indenização

O juiz Elison Pacheco Oliveira Teixeira, titular do Juizado Especial Cível e Criminal (JECC) da Comarca de Ubajara, Tribunal de Justiça do

Estado do Ceará (TJ-CE) condenou o BMG a pagar R$ 9 mil pelos danos morais causados a uma idosa. A consumidora teve valores descontados indevidamente da aposentadoria. A vítima assegurou na ação que nunca firmou contrato com o banco, mas foi surpreendida com débitos

mensais no benefício, relativos a suposto empréstimo no valor de R$ 851,20.

