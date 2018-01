Desafio dos SACs atuais

Texto de Maíra Teixeira

O Seviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) já faz parte do dia-a-dia do brasileiro e vem passando por mudanças favoráveis, segundo os especialistas em relacionamento com o cliente, Alexandre Diogo – presidente do Instituto Brasileiros de Relações com o Cliente (IBRC) –, e Roberto Meir – presidente da Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente (Abrarec). Eles são unânimes em dizer que o setor sempre precisa de aprimoramento, mas ressaltam que a realidade atual é muito melhor do que há 5 anos.