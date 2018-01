Dente quebrado após consumo de lanche

Texto de Eleni Trindade

Imagine a cena: logo após dar a décima mordida no sanduíche você escuta um barulho. Dentro de sua boca. É um dos seus dentes que acaba de quebrar. O consumidor Luis Nunes passou por isso no Burger King de Osasco. “Chamei o gerente de plantão e pedi que testemunhasse o fato por escrito e ele afirmou que buscaria uma solução com o fornecedor, mas nada foi feito de concreto até agora”, conta. No dia seguinte, Nunes procurou um dentista para examiná-lo e ficou constatado que o problema foi causado por mordida de algo extremamente duro que estava no alimento. “Mandei um e-mail à empresa reclamando e tentei falar várias vezes por telefone com um representante para que cubram os gastos com a restauração, mas eles não me dão atenção e, em resposta ao e-mail, disseram que tinham ‘iniciado procedimentos internos para rastrear eventuais problemas’.”