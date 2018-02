Dell anuncia e cancela promoção '2 por 1'

SAULO LUZ E ELENI TRINDADE – JORNAL DA TARDE

Frustração e indignação. Esses são os sentimentos de alguns clientes que confiaram em uma promoção anunciada no site da Dell, mas que não foi cumprida pela empresa. Vários consumidores afirmam que a oferta prometia um kit de dois notebooks por R$ 1.800, o que os levou a fechar negócio e a receber confirmação de compra por e-mail.

O que eles não esperavam, porém, é ter o pedido cancelado horas depois pela empresa. “Logo após eu fechar a compra, ligaram dizendo que não iriam honrar a promoção devido a um erro no site. Deram-me três alternativas: cancelar tudo, adquirir somente um notebook por aquele valor ou levar dois pelo dobro do preço”, reclama o analista de sistemas Raphael Semedo, de 28 anos.

Também analista de sistemas, Denise Kagohara, 25 anos, ficou decepcionada com o cancelamento da compra. “Isso é um absurdo! Se o preço do site estava errado, eles deveriam honrar os pedidos que já haviam sido feitos”, reclama ela.

etora de seguros Marta Turquetti, de 23 anos, conseguiu que a empresa cumprisse a oferta e já recebeu as duas máquinas que comprou pelo preço prometido. “Fiz uma reclamação no Procon e depois a própria empresa entrou em contato comigo e cumpriu a oferta”, conta ela.



Denise Kagohara aproveitou a promoção, mas a empresa cancelou alegando erro (FOTO: DIVULGAÇÃO)

Outro que se sentiu enganado pela promoção, o analista de sistemas Lívio Sousa, 26 anos, ainda não reclamou seus direitos, mas pretende fazê-lo em breve. “Por falta de tempo não procurei o Procon, mas imprimi as confirmações de compra e pretendo recorrer.”

Em nota enviada ao JT, a Dell informa que, “em função de um problema na loja online no dia 27 de junho, alguns clientes adquiriram notebooks Vostro 1400 com valor final não condizente com a promoção anunciada na página inicial”. A empresa informou ainda que a falha foi corrigida e que está contatando os clientes atingidos para esclarecer a situação.

“Como regra geral, a partir do momento em que a oferta foi feita, tem de ser cumprida”, explica Carlos Coscarelli, assessor chefe do Procon-SP. “Se a oferta diz que o consumidor pode comprar dois computadores por um preço promocional, a empresa leva o consumidor a acreditar naquela informação, por isso tem de cumpri-la. Se houve ou não erro no sistema, o problema é da empresa e não do consumidor.”

Ele diz que que há exceção apenas para os casos em que o erro do anúncio é grave e o produto é anunciado por um preço fora da realidade do mercado, o que caracterizaria levar vantagem na situação.

TENHA OS DOCUMENTOS EM MÃOS

Para tentar obter o cumprimento da oferta, o consumidor precisa de comprovantes

Pode ser um folheto ou uma página impressa de internet

Se forem anúncios na rua, podem ser fotos do local