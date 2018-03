A 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou a Viação Pendotiba a pagar R$ 5 mil de indenização, por danos morais, a uma deficiente visual depois de obrigá-la a pagar passagem em um de seus coletivos. A legislação do Rio garante isenção a isenção da tarifa do transporte aos deficientes físicos.

