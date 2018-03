O Grupo Amaral terá de indenizar um deficiente físico que foi impedido pelo motorista do ônibus de descer pela porta dianteira sem passar pela roleta. A empresa de transportes coletivos terá de pagar R$ 1.500. A decisão é do juiz do 1º Juizado Especial Cível de Planaltina, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJ-DFT).

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.