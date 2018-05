Defensoria Pública terá número de telefone único

As Defensorias Públicas do todo o Brasil, que prestam orientações jurídicas aos cidadãos de baixa renda, vão passar a dar informações pelo telefone 129, que será gratuito para todo o País, independentemente da localidade.

O número com três dígitos foi autorizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a ideia é facilitar a memorização do telefone para quem precisar recorrer aos serviços do órgão público.

A ativação em cada Estado vai depender do encaminhamento de pedido de cada defensoria à concessionária de telefonia de sua região.

Em São Paulo, segundo a assessoria de imprensa da Defensoria Pública Estadual, o sistema está sendo estruturado para viabilizar o número o mais breve possível. Atualmente, o telefone de atendimento é o (0/xx/11)-3107-5055.