Texto de Maíra Teixeira

O momento da compra do primeiro carro é especial. Ainda mais quando é aquele zero-quilômetro que vinha sendo “namorado” há tempos. No entanto, ninguém está livre de decepções. E é assim, decepcionado, como se sente o jornalista Marcel Frota, que comprou um Gol Power 1.6 em junho. Com menos de um mês de uso, o carro já apresentava problemas.