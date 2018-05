Débito de até R$ 744 será cancelado em São Paulo

O governo de São Paulo publicou ontem, no Diário Oficial, decreto que regulamenta o cancelamento de débitos não tributáveis – e não inscritos na Dívida Ativa – com a Fazenda. Agora, as contas que venceram até 30 de julho de 2007 no valor igual ou menor a R$ 744 serão perdoadas pelo governo. Entre elas estão o imposto sobre transmissão “causa mortis”, taxa sobre doação de bens e multas sobre infrações aplicadas por órgãos como o Procon-SP. Para conseguir o benefício, é preciso procurar o órgão credor ou a Secretaria da Fazenda.