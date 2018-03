A companhia aérea British Airways foi condenada a pagar R$ 15 mil a título de dano moral e R$ 5,7 mil por danos materiais pelo extravio definitivo da bagagem de passageira que passou dois meses na Índia. A decisão é da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ–RS). A decisão foi unânime.

