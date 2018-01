Texto de Eleni Trindade

Crianças são ativas e curiosas por natureza. Querem e precisam conhecer tudo o que está à sua volta – cores, texturas, sabores, cheiros –, pois esse convívio com o ambiente faz parte de seu desenvolvimento. Mas se pais e responsáveis não ficarem atentos aos mínimos movimentos dos pequenos dentro de casa, o saldo pode ser desastroso. As crianças são as principais vítimas de acidentes de consumo dentro de casa.