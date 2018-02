Cuidados que o avalista tem de tomar na hora de 'emprestar' o nome

ELENI TRINDADE – JORNAL DA TARDE

Ser fiador ou avalista não é apenas assinar um papel, pois quem assume esse compromisso é corresponsável pelo pagamento da dívida do amigo ou parente

No caso do fiador existe o benefício de ordem, ou seja, é possível exigir que o devedor principal seja cobrado antes que ele (fiador) seja cobrado. A fiança é sempre ligada a um contrato

Geralmente quem pede para um parente ou amigo fazer uma compra ou um financiamento em seu nome, já tem alguma dificuldade financeira ou já está com o nome sujo, como se diz popularmente

Se a pessoa não tomou cuidado com o próprio nome, será que ela vai se preocupar com o de outro? Portanto, mesmo que a intenção seja de ajudar alguém querido, é preciso parar para pensar antes de emprestar o nome ou ser fiador ou avalista

A possibilidade de você assumir a dívida do outro

é muito grande. Por isso seja realista: faça as contas e verifique se tem guardado o valor para pagar a dívida do amigo. A regra vale também para quem vai ser fiador ou avalista