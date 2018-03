Cuidado: leasing é apenas aluguel com opção de compra

O consumidor deve ficar atento ao escolher a melhor opção para financiar o carro. O leasing, também denominado arrendamento mercantil, apresenta semelhanças com o financiamento do Crédito Direto ao Consumidor (CDC), mas as diferenças podem resultar em problemas para o comprador.

O leasing original é, na verdade, o aluguel de um veículo com opção de compra. O que atrai nele é que, com a ausência de IOF, a taxa de juros e o valor das prestações são bem menores que a do Crédito Direto ao Consumidor.

No leasing só é possível liquidar as parcelas a partir do 24º mês, enquanto que no CDC a quitação pode ser feita a qualquer momento.

Também é importante lembrar que no leasing o consumidor não é proprietário real do carro, ao contrário do financiamento comum, quando o veículo fica no nome do comprador mesmo durante o financiamento.

Por isso, não é possível vender um carro adquirido por leasing antes de pagar tudo. No caso de atraso de parcelas, a retomada é mais rápida do que no CDC.