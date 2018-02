Cuidado com os serviços e produtos ruins

Lidando diariamente com cartas de reclamações de consumidores, tanto no blog Advogado de Defesa como na seção JT Defesa do Consumidor, alguns problemas saltam aos olhos e causam muita revolta. Assim, algumas dicas para quem lê com frequência este blog:

1 – Só contrate os serviços de 3G de banda larga móvel em último caso, em situação de necessidade extrema. O que é oferecido no Brasil hoje é de péssima qualidade e as empresas não se esforçam para resolver os problemas, só agem sob pressão do Procon e da Justiça;

2 – Evite fazer compras pela internet. Os casos de atrasos na entrega ou simplesmente não entrega são estarrecedores e revoltantes. O tratamento das empresas que lidam com comércio eletrônico ao consumidor é ainda pior do que o das operadoras de telefonia celular;

3 – Muito cuidado ao comprar telefones celulares da Sony Ericsson. O número de reclamações é muito alto e o atendimento ao consumidor deixa muito a desejar, tanto da empresa como de sua rede de assistências técnicas.