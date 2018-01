Cuidado com o cheque especial

Texto de Maíra Teixeira

Aumentar o limite do cheque especial sem a autorização do correntista, mesmo que o consumidor ache bom, é ilegal. Segundo Diógenes Donizete, assistente técnico de Diretoria do Procon-SP, impor um serviço ou condição sem a solicitação do cliente é má prestação de serviço. “A partir do momento que o aumento do limite não foi contratado e está sendo feito sem autorização fica configurada má prestação pelo não cumprimento daquilo que foi determinado. É descumprimento de contrato.”