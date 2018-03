Cuidado com a 'venda casada'

Vincular a compra de produto e à contratação de um seguro ou garantia adicional é ilegal. Se o consumidor conseguir provar tal fato, são enormes as chances de vitória na Justiça. Nenhuma loja pode vincular a compra de um produto ou serviço a outro produto ou serviço, pois isso configura a chamada “venda casada”, prática proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, e interfere no direito à informação clara e ostensiva e obriga a empresa a cancelar a compra e a indenizar o consumidor pelos prejuízos – se houver. Para fazer valer seus direitos, o consumidor deve procurar o Procon e o Juizado Especial Cível munido de documentação.

Caso se interesse pelo serviço ofertado, é importante ler o contrato com atenção antes de assiná-lo para saber detalhes como valores de indenização, não indenização em alguns casos (furto simples, perda, extravio e apropriação indébita) e ainda a existência de algum tipo de carência e franquia.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.