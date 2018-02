Cuidado ao comprar móveis

Ao comprar móveis para a casa, confira se a cobrança do frete e da montagem será feita à parte ou se o valor está embutido no preço do produto. Ao efetuar o pagamento, exija a nota fiscal para evitar problemas.

Além disso, evite pagar os itens à vista pois, caso eles não sejam entregues ou montados no prazo, é possível suspender os pagamentos, cancelar a compra e ainda pleitear a devolução dos valores já pagos.

Durante a montagem do móvel escolhido é importante acompanhar todo o processo.

Caso ocorra algum dano ou prejuízo ao material, não deixe o técnico continuar. Avise a loja e exija a troca da peça.

Depois de telefonar para a empresa, faça o pedido de troca também por escrito, solicitando que o fornecedor protocole uma cópia da carta.

É com esse documento em mãos que você poderá exigir que a empresa troque a peça ou efetue o conserto, acionando a Fundação Procon-SP ou o Juizado Especial Cível, no caso de a empresa não atender a sua solicitação.