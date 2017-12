Coluna de Josué Rios, publicada em 2/1

Para embarcar no vôo 1774 da Gol, que decolou de Congonhas com destino a Salvador no dia 22/12/2006, senti, como todos os passageiros que viajaram nos últimos dois meses, que é preciso ter nervos de aço e infinita paciência para suportar o caos e o show de desrespeito que se repete a cada minuto nos aeroportos de todo o País.