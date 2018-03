Cresce 20% o número de clientes de TV a cabo

Carolina Marcelino

O número de assinantes de TV a cabo cresceu 20% em 2011, totalizando 11,9 milhões de domicílios com o serviço. Só em setembro, o setor recebeu 258,5 mil novos assinantes.

A região que mais aderiu ao serviço foi o Nordeste. Houve um aumento de 54% no número de moradores que possuem TV por assinatura. “Isso mostra que as pessoas estão com maior poder aquisitivo”, disse o presidente da Associação Brasileira do Consumidor (ABC), Marcelo Segredo.

No país, há seis grandes grupos que oferecem TV paga: NET, SKY, Embratel, Telefônica, Oi e Abril. Até junho de 2011, a NET detinha 39% de todo mercado nacional.

Especialistas em defesa do consumidor apontam que as operadoras estão facilitando o acesso da população a este serviço, antes utilizado apenas pelas classes médias A e B. “Não adianta fornecer TV a cabo para a classe C com preços promocionais e qualidade ruim”, destaca o advogado e consultor do JT, Josué Rios.

De acordo com os últimos dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), de março para abril, as reclamações contra os serviços de TV por assinatura caíram 18%. Enquanto isso, as queixas contra celulares caíram apenas 10%.

“Esta queda é significativa, mas não podemos nos deixar enganar. Temos de acompanhar a evolução destes índices e cobrar qualidade das empresas”, ressaltou Rios. Ao todo, cerca de 39,2 milhões de brasileiros já têm acesso ao serviço de TV a cabo.