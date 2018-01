Crédito sumiu? Pode ser clonage

Texto de Eleni Trindade

Alguns consumidores lêem com atenção os contratos que assinam e fazem pesquisas de preço antes de comprar um produto, mas nem sempre está ao seu alcance evitar problemas como a clonagem de celular. Mesmo com a alta tecnologia usada na comunicação móvel, o sistema ainda é vulnerável a ataques. Vários leitores do JT, clientes da Vivo, relataram casos de clonagem à coluna Advogado de Defesa entre o final de junho e setembro. A Assessoria de Imprensa da Vivo explica que nem todos os casos citados como clonagem pelos consumidores são, de fato, clonagem. “Podem ser outras fraudes, erro de sistema ou cobrança indevida.”