CPF pela internet sai até junho

DO JORNAL DA TARDE

Até 30 de junho deverá entrar em operação o CPF Web, sistema que permitirá a emissão do Cadastro de Pessoa Física (CPF) pela internet. A informação é do secretário da Receita Federal, Otacílio Cartaxo. O secretário disse que, com o novo sistema, o contribuinte poderá receber o documento no momento da solicitação. O pedido poderá ser feito no site www.receita.fazenda.gov.br.

Segundo Cartaxo, o CPF online é a última fase de reestruturação na parte de atendimento da Receita. Ele disse que a Receita já concluiu a parte operacional, mas está esperando que a Caixa Econômica Federal e os Correios, que serão parceiros, façam a adequação dos seus sistemas. O Banco do Brasil também participará, mas assim como a Receita, já concluiu a sua parte.

Cartaxo explicou que, no momento da solicitação no posto da Receita ou dos parceiros, o sistema gera o número do CPF, que é entregue na hora ao contribuinte. Ele disse que pelo CPF Web será possível não só emitir um documento novo, mas também pedir alterações de nome.

Atualmente, para obter o CPF o contribuinte tem de ir às agências do Banco do Brasil, da Caixa ou dos Correios e pagar uma taxa de R$ 5,50. Não há exigência de idade mínima, mas a inscrição de menores de 16 anos deve ser feita pelos pais ou responsáveis legais. O número do CPF também pode ser anexado a outros documentos, como carteira de identidade (RG), carteira de habilitação e carteira de trabalho.

O CPF é necessário para que o contribuinte abra conta em banco, contrate empréstimos e faça crediário. Também é obrigatório na renovação de passaportes, na participação em concursos públicos e até para poder receber prêmios de loterias.