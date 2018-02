Um consumidor receberá R$ 4 mil de indenização por danos morais da BSH Continental Eletrodomésticos por ter cortado a mão ao instalar um fogão. Segundo o autor da ação, a embalagem não tinha alertas sobre uma lâmina cortante na parte de trás do produto. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

