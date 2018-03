Um homem vai ser indenizado em R$ 1 mil por danos morais por ter sido confundido com uma pessoa que tinha exatamente o mesmo nome e sobrenome em uma ação de cobrança.

A vítima recebeu uma cobrança do Unibanco AIG Seguros S.A. devido a danos causados por acidente automobilístico. Na ocasião, esclareceu que se tratava de engano.

Mesmo assim, surpreendido com a citação em uma ação judicial de reparação do banco. A decisão foi do juiz do 1º Juizado Especial Cível de Planaltina (TJ-DFT) e cabe recurso.