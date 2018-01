A 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) condenou uma corretora de imóveis a indenizar em R$ 10 mil o comprador de um apartamento, por ter mostrado a ele um box de garagem diverso do pertencente à unidade adquirida. O box mostrado era maior e melhor localizado do que o box real.

