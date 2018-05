Corpo trocado em hospital rende indenização A 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou a Associação Hospitalar Moinhos de Vento a pagar indenização de R$ 15 mil por danos morais a familiares de paciente falecida, que teve corpo trocado na instituição. A troca de corpos somente foi constatada após a chegada do cadáver ao crematório.