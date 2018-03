A 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Cooperativa Habitacional Procasa a ressarcir 70% do valor do pago dos imóveis de Rui Anísio e Rosana David por não cumprir o prazo de entrega. Os cooperados não conseguiram danos morais pois os prejuízos são de natureza patrimonial e contratual.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.