A Symantec detectou ataques virtuais relacionados ao Twitter. Usuários recebem por e-mail falsos convites para integrar o site, mas, em vez de trazer um endereço web (como ocorre com as mensagens legítimas), os falsos convites trazem um arquivo .ZIP que, se aberto, instala programa que coleta dados do e-mail e replica mensagens automaticamente. Dica: use o antivírus sempre que receber um novo programa no computador.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.