Convênio é condenado por negar cobertura

Em decisão unânime, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça condenou a Unimed Porto Alegre a pagar indenização de R$ 10 mil por danos morais a uma segurada que foi submetida a cirurgia de urgência para retirar a vesícula biliar. Três dias após a operação, o plano negou-se a cobrir as despesas.

A Justiça do Rio Grande do Sul condenou a Unimed a pagar pelas despesas médico-hospitalares, por entender que, em situações de urgência a carência é de apenas 24 horas, independentemente de prazos maiores previstos no contrato.