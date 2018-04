Convênio é condenado por mau atendimento O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) condenou a Unimed Cooperativa Vales do Taquari e Rio Pardo a pagar R$ 2 mil de indenização a uma família, que reclama de negligência no atendimento a uma criança matriculada em creche que mantinha contrato de atendimento ambulatorial com o convênio