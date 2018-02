De acordo com a determinação da 4ª Vara Empresarial da Capital do Rio de Janeiro, o Compra Fácil pagará multa diária de R$ 10 mil se desrespeitar os direitos do consumidor, como desonrar contratos e prazos de entrega de pedidos e não cumprir ofertas anunciadas. A empresa deverá ainda melhorar o serviço de pós-venda.

