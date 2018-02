Continuam os problemas com extravios de cartões da Cetelem

São constantes no Jornal da Tarde as reclamações sobre fraudes com cartões de crédito admiistradas pela Cetelem. O teor é sempre o mesmo: as pessoas recebem a proposta para adquirir um cartão de crédito, aceitam e, antes mesmo de recebê-lo, já recebem faturas com compras realizadas. E a resposta da Cetelem é sempre a mesma: o cartão foi extraviado. É inaceitável que isso continue ocorrendo. Só que o caso do leitor Eduardo Pinto Chaves é mais grave:

“Aceitei a proposta que recebi no caixa de uma loja e solicitei o cartão Cetelem. Mas antes mesmo de receber o cartão no prazo indicado, chegou uma fatura na qual constavam diversos lançamentos de compras feitas com o cartão que eu nem tinha recebido ainda. Cobrei providências da empresa sobre o caso, mas não obtive nenhum retorno. No mês seguinte, recebi outra fatura com os mesmos lançamentos indevidos.”

RESPOSTA DA CETELEM: Informamos que o cartão enviado ao cliente foi extraviado e que as compras efetuadas a partir de 05/01/09 não são de responsabilidade do consumidor. Elas serão regularizadas, bem como os encargos gerados indevidamente. Enviaremos ao cliente boleto com a inclusão somente do valor devido.

COMÉNTÁRIO DA REDAÇÃO: O leitor afirmou que seu nome chegou a ir para a Serasa e já foi retirado, mas que voltou a receber cobranças.

COMENTÁRIO DO ADVOGADO DE DEFESA: Mesmo regularizada a situação das cobranças indevidas, como informa a Cetelem, mas, se depois disso, novas cobranças forem feitas, o fato revela desorganização do sistema de controle da empresa. Se o caso continuar se repetindo, gerará aborrecimentos e transtornos ao consumidor que nada deve e o incômodo e o constrangimento ensejarão o direito a reparação por dano moral.