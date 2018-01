Consumo consciente é um ato de cidadania

Texto de Eleni Trindade

Ao escolher produtos e empresas socialmente responsáveis, o consumidor exerce um ato de cidadania e contribui para a sustentabilidade do Planeta.

Esses foram alguns conceitos apresentados por Heloísa Mello, gerente de operações do Instituto Akatu pelo Consumo Consciente, primeira palestrante do seminário Compra Positiva, quinto da série Educação para o Consumo II, realizado dia 17 no auditório do Grupo Estado. O evento é uma iniciativa do JT, com patrocínio da Serasa e apoio do Instituto Akatu.