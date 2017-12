Consumidor: vitórias no STJ em abril

Coluna de Josué Rios, publicada em 2/5/2006

Comento hoje as principais decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ),

favoráveis ao consumidor, divulgadas em abril.

Começo com a condenação da Construtora Encol, que terá de indenizar um

consumidor pelo atraso de mais de 2 anos na entrega de um flat do

Residencial Metropolitan, em Brasília. E o caso apresenta um detalhe que o

meu mais fiel leitor, o sr. Furtado, o Consumidor, está de caneta à mão para

anotar. Qual? A empresa, sabendo que tinha culpa pelo atraso na entrega do

imóvel, no ato do recebimento das chaves pelo comprador exigiu que este

assinasse um documento que liberava a construtora de responsabilidade pelo

ocorrido. Só que o comprador, antes de assinar o papel, pediu tempo, e

escreveu uma carta (notificação) para a construtora informando que não

abriria mão de ser indenizado pelo atraso na entrega do apartamento.