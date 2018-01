A Câmara dos Deputados está discutindo o Projeto de Lei 6834/06 do deputado Betinho Rosado (DEM-RN) que obriga as concessionárias a arcar com os custos de instalação dos aparelhos usados na medição dos serviços prestados. Atualmente, uma resolução da Aneel atribui ao consumidor essa responsabilidade.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.