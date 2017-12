Consumidor pode recorrer à agências

Texto de Aiana Freitas

Após o início das privatizações no Brasil, no fim da década de 90, o governo

federal criou órgãos para regular setores específicos da economia, como a

telefonia e também a energia elétrica. A agência reguladora do setor de

energia elétrica no Brasil é a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Vinculada ao Ministério de Minas e Energia, a Aneel foi criada em dezembro

de 1996. Além de regular o setor, cabe a ela também fiscalizar a geração, a

transmissão, a distribuição e a comercialização da energia no País.

Outras atribuições da Aneel é regular as tarifas aplicadas pelas

concessionárias e atender a reclamações dos consumidores. A orientação do

órgão, porém, é que, em caso de problemas, o consumidor primeiramente

procure a própria concessionária que lhe presta serviço. Se a situação não

for resolvida, o caminho será recorrer à agência estadual conveniada;

depois, o último passo é procurar a Aneel.