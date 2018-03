Consumidor não é obrigado a aceitar entrega com atraso

O consumidor não é obrigado a aceitar entrega atrasada de qualquer produto. Problema relativo à logística é assunto de exclusivo interesse da empresa. Qualquer tipo de atraso na entrega do produto – seja qual for o motivo – não é justificável perante o cliente.

O consumidor, portanto, não está obrigado a aceitar a entrega atrasada, fato que configura descumprimento de contrato por parte da empresa e, por isso, tem o direito de desfazer a compra, quando isso for do seu interesse. Pode exigir a devolução do valor pago, ou que mantenham o preço ofertado.

O primeiro passo é procurar a empresa para resolver a questão. Caso o consumidor não consiga fazer um acordo amigável, deve procurar o Procon ou acionar a Justiça, por meio do Juizado Especial Cível.

No caso de compras de móveis, em especial, evite pagamento à vista, pois, caso não sejam entregues no prazo, é possível suspender os pagamentos seguintes e cancelar a compra.

