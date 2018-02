Consumidor mais satisfeito com empresas de energia

Uma pesquisa da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) divulgada ontem mostra que cresceu a satisfação do consumidor residencial com as distribuidoras de energia elétrica: 79,9% ante 77,4% no ano passado.

Segundo a entidade, que reúne 48 concessionárias de distribuição de energia elétrica do País, o índice é o maior dos últimos 11 anos.

Foram feitas 26.125 entrevistas com clientes residenciais em 860 municípios de 26 estados. Na divisão por regiões, o maior nível de satisfação foi aferido na Região Sul, com 89%. A Região Sudeste aparece em seguida com 80,7% de satisfação.

Entre os itens avaliados pelos consumidores estão a conta de luz, o fornecimento, a imagem da empresa, atendimento e informação e comunicação da empresa.