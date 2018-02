A empresa Aerolíneas Argentinas terá de indenizar em R$ 8.706 um passageiro por danos morais e materiais, pois ao tentar embarcar, o consumidor descobriu que o vôo tinha sido cancelado. Ele teve de gastar com hotel e alimentação. A decisão é do Juizado Especial Civil do Planalto (Mato Grosso). Cabe recurso.

