Um consumidor que demorou 86 horas em uma viagem de Londres para Porto Alegre por conta de conexões em Washington (EUA), São Paulo, Buenos Aires, Santiago (Chile) e São Paulo (de novo) será indenizado em R$ 35 mil por danos morais pela United Airlines. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

