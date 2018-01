Consulta Pública na ANS

Texto de Eleni Trindade

Está aberta até o dia 15 de julho a Consulta Pública nº 27 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para que os cidadãos interessados apresentem críticas e sugestões à Resolução que atualiza o rol de procedimentos de saúde, uma lista de exames, equipamentos e cirurgias, entre outros itens, que serve como referência básica de cobertura nos planos privados adquiridos a partir de 2 de janeiro de 1999.

“A proposta que está em consulta tem uma grande lacuna, pois não inclui outros transplantes além do de rim e córnea e isso é preocupante, pois mais uma vez esses caros procedimentos ficaram a cargo do SIstema Único de Saúde (SUS)”, afirma Daniela Trettel, advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). “Mas há pontos positivos no que diz respeito à saúde reprodutiva, pois foram incluídos laqueadura e vasectomia, entre outros”.

Quem tiver sugestões, pode enviá-las pelo site www.ans.gov.br, no espaço “Instâncias de Participação”, item “Consulta Pública, onde a proposta de Resolução e seus Anexos estão disponíveis na íntegra.

Outra forma é mandar carta para a ANS no endereço: Rua Augusto Severo, n° 84, 12° andar, Glória – Rio de Janeiro/RJ CEP 20021-040, com indicação do assunto “Consulta Pública n° 27 – Rol de Ações em Saúde”.