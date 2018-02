Construtoras apresentam suas justificativas

MARCOS BURGHI – JORNAL DA TARDE

Procuradas pela reportagem do Jornal da Tarde, Tenda e MKS se manifestaram por meio de nota.

Sobre o caso do analista de testes Eduardo Gouveia, cliente do Residencial Villa Park, a Construtora Tenda afirmou que “os blocos 1, 2 e 3 já possuem Habite-se”.

A empresa informou, ainda, que aguarda a individualização das matrículas (registros) dos imóveis para convocar os clientes para o processo de financiamento bancário.

A nota informa ainda que, para os blocos de 6 a 15, a empresa já está com as definições de compensação ambiental do Departamento de Controle de Qualidade Ambiental da Prefeitura (Decont) e aguarda a publicação do documento no Diário Oficial, prevista para esta segunda. “Assim daremos início ao processo de Habite-se das moradias”, finaliza a nota.

Sobre o caso do designer Ariel Zampoli, cliente do Residencial Vila Mariana, a Construtora MKS marcou reunião para esta segunda-feira. No comunicado a empresa afirma ainda “é uma das únicas do ramo imobiliário que devolve 100% do que foi pago reajustado pelo INCC” (Índice Nacional da Construção Civil).