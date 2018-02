Por não cumprir prazo de entrega de imóvel, a Plarcon Cyrela Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda. terá de devolver os valores pagos, corrigidos, além de indenização por danos morais a dois consumidores. Estes terão de pagar multa por equidade de 2% sobre o valor total do contrato. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio.

