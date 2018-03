O HSBC Bank Brasil e a Transegur Vigilância e Segurança foram condenados a pagar, de forma solidária, indenização no valor de R$ 4 mil, por danos morais, a uma cliente que foi vítima de constrangimento ao tentar ingressar numa agência pela porta giratória. A decisão foi do Tribunal de Justiça do Rio.

