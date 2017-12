Consórcio de imóvel. Devolução só no final?

Coluna de Josué Rios, publicada em 30/01

Sem pensar muito, e apesar de tantas opções de financiamento para compra da casa própria, o sr. Furtado, o Consumidor, entra num consórcio de imóvel. E, como acontece com tantos outros consorciados, ali pela décima prestação bateu o peso do custo mensal do negócio e, principalmente, a crise existencial de todo participante desse tipo de consórcio. Qual? Como ficar 10 anos ou mais pagando por um bem que não se sabe quando vai receber?