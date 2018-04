Confira a nota do seu plano de saúde na ANS

O consumidor já pode consultar a nota que sua operadora de saúde tirou na avaliação que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) vem realizando com as empresas do setor. No site da agência(www.ans.gov.br) estão disponíveis os resultados do teste, por meio do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS), no ano de 2007.

O objetivo da ANS é que o IDSS seja mais uma ferramenta para auxiliar o consumidor na hora de escolher e contratar um plano de saúde. Em abril, entra em vigor a portabilidade que permitirá mudar de plano sem carência. O IDSS servirá como referência para a tomada de decisão.

Para realizar a consulta, basta acessar o site da agência, munido do número de registro da operadora, sua razão social ou número de CNPJ. Em seguida, o beneficiário deverá selecionar a opção Consulta de resultados – 3ª fase Qualificação Saúde Suplementar. A lista de resultados do programa de qualificação está organizada com os planos divididos por modalidade, porte e segmentação.

No total, foram avaliadas 1.327 empresas, que atendem 97,36% do total de beneficiários do mercado. As operadoras foram classificadas em cinco faixas do IDSS: 0,00 a 0,19; 0,20 a 0,39; 0,40 a 0,59; 0,60 a 0,79; 0,80 a 1,00. Quanto mais próximo do índice 1, melhor avaliado é o plano. Segundo o estudo, 79,9% dos beneficiários de planos de assistência médica dessas empresas estão em operadoras com IDSS nas faixas média ou superiores. Nos planos odontológicos o número chega a 82,7%.